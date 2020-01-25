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Суббота, 25.01.2020
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Количество погибших от китайского вируса перевалило за 40 человек

Количество погибших от китайского вируса перевалило за 40 человек
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Китае почти 1300 человек инфицированы коронавирусом.

В Китае 1 тысяча 287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай имел летальный исход.

Об этом сообщили китайские национальные органы здравоохранения, передает Global Times.

"По состоянию на субботу в стране подтверждено 1 тыс. 287 случаев заболевания коронавирусом в Ухане и 41 случай смерти", - сообщает медицинское ведомство.

При этом 180 новых случаев коронавирусной инфекции были подтверждены в провинции Хубэй, 15 из которых — в городе Ухань. В целом, по состоянию на утро 25 января в провинции зафиксированы до 729 заражений коронавирусом и 39 смертей из-за него.

Новый тип коронавируса: во Франции зафиксировали два случая заражения

Ранее сообщалось, что в Китайском городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заболевания новым коронавирусом, начали строительство больницы на тысячу мест. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже к началу февраля.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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