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Новый тип коронавируса: во Франции зафиксировали два случая заражения

Новый тип коронавируса: во Франции зафиксировали два случая заражения
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: vistanews.ru

Новости мира:Во Франции зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом.

Во Франции в пятницу зафиксировали два случая заражения коронавирусом (nCoV).

Об этом сообщает AFP, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Два случая коронавируса, впервые в Европе, были подтверждены во Франции", - говорится в сообщении.

Издание 20 minutes уточняет, что речь идет о париже и Бордо.

Министерство Европы и иностранных дел Франции мобилизовало Кризисный центр для координации и поддержки французских граждан за рубежом в условиях угрозы вируса.

Напоминаем, через новый коронавирус, который распространяется по миру в Китае, скончались уже 26 человек.

Зарегистрировано почти 900 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Власти Китая закрыли уже 13 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.

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Все по теме:

Франция, Пневмония, Коронавирус.
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