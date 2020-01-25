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Свободная касса и не только: В пяти китайских городах закрыли McDonald’s

Свободная касса и не только: В пяти китайских городах закрыли McDonald’s
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В Китае сообщили о временной остановке работы заведений McDonald’s в пяти городах из-за коронавируса.

Рестораны McDonald’s в пяти городах китайской провинции Хубэй приостановили работу с 24 января из соображений безопасности на фоне распространения нового коронавируса.

Об этом сообщили в китайском McDonald’s, работающем по договору франшизы. В числе этих городов Ухань, который полностью закрыт на карантин, Эчжоу, Хуанган, Цяньцзян и Сяньтао, передает kommersant.

В китайской компании также сообщили, что с учетом эпидемиологической обстановки во всех заведениях сети в стране введены новые правила: ежедневно все сотрудники регулярно измеряют температуру, всех сотрудников с признаками простуды или недомогания к работе не допускают, все работающие сотрудники, включая доставщиков еды, носят медицинские маски, регулярно проводится дезинфекция помещений и оборудования, в ресторанах установлены диспенсеры с антибактериальным средством для мытья рук и т. п. меры. В компании подчеркнули, что сотрудники всех временно закрытых ресторанов не потеряют зарплаты, хотя пока неизвестно, сколько времени эти заведения не будут работать.

Количество погибших от китайского вируса перевалило за 40 человек

От пневмонии, вызванной новым коронавирусом, погибли уже 25 человек. Число зараженных превысило 800. В китайской провинции Хунбэй закрыли 13 городов, включая Ухань — центр распространения коронавируса. Эти меры затронули около 30 млн человек. В Пекине был объявлен наивысший уровень реагирования на ЧС. Помимо Китая случаи заболевания были зафиксированы в США, Японии, Таиланде, Южной Корее.

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Китай, McDonald’s, Коронавирус.
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