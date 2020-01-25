Тибетская встряска: В Китае сообщили об отсутствии жертв

В Тибетском автономном округе на северо-востоке Китая утром произошло землетрясение силой 5.1 балла.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
"Сильные толчки ощущались в региональном центре — городе Камдо, но также и в окрестных городах и селах. Продолжается анализ ситуации", - пишет Xinhua.
Отмечается, что по имеющейся информации в результате землетрясения никто не пострадал, поскольку его эпицентр находился в малонаселенном горном районе.
Напомним: землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло вечер в пятницу восток Турции. В результате природного катаклизма погибло по меньшей мере 18 человек, сотни получили ранения.