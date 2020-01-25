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Тибетская встряска: В Китае сообщили об отсутствии жертв

Тибетская встряска: В Китае сообщили об отсутствии жертв
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:По имеющейся информации в результате землетрясения никто не пострадал, заявляют местные власти Китая.

В Тибетском автономном округе на северо-востоке Китая утром произошло землетрясение силой 5.1 балла.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

"Сильные толчки ощущались в региональном центре — городе Камдо, но также и в окрестных городах и селах. Продолжается анализ ситуации", - пишет Xinhua.

В Турции сообщили о новых жертвах землетрясения (Фото)

Отмечается, что по имеющейся информации в результате землетрясения никто не пострадал, поскольку его эпицентр находился в малонаселенном горном районе.

Напомним: землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло вечер в пятницу восток Турции. В результате природного катаклизма погибло по меньшей мере 18 человек, сотни получили ранения.

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Китай, Землетрясение, Тибет.
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