Тибетская встряска: В Китае сообщили об отсутствии жертв

Новости мира:По имеющейся информации в результате землетрясения никто не пострадал, заявляют местные власти Китая.

В Тибетском автономном округе на северо-востоке Китая утром произошло землетрясение силой 5.1 балла.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

"Сильные толчки ощущались в региональном центре — городе Камдо, но также и в окрестных городах и селах. Продолжается анализ ситуации", - пишет Xinhua.

Отмечается, что по имеющейся информации в результате землетрясения никто не пострадал, поскольку его эпицентр находился в малонаселенном горном районе.

Напомним: землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло вечер в пятницу восток Турции. В результате природного катаклизма погибло по меньшей мере 18 человек, сотни получили ранения.