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Слив данных: В Японии задержали информатора РФ

Слив данных: В Японии задержали информатора РФ
15:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Японская полиция заявила, что им удалось задержать местного жителя который подозревается в передаче секретных данных России.

Японская полиция в субботу задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии, пишет УНН со ссылкой на издание The Mainichi.

По данным СМИ, задержанный 48-летний японец незаконным путем похитил секретные данные из неназванной телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся. Полиция полагает, что данные, похищенные с серверов компании, были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии. 

Японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний по делу о секретных коммерческих данных.

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Отмечается, что полиция направила запрос на явку двух сотрудников торгпредства. На данный момент российскому агентству ТАСС не удалось подтвердить эту информацию в российском посольстве. 

"Я передал информацию, получил за нее наличные деньги", — приводит агентство слова арестованного японца, произнесенные на допросе.

Добавим, что на форуме в Давосе задержали двух российских шпионов.

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Япония, Россия, РФ.
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