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"Личная точка зрения": У Путина прокомментировали информацию об изменении курса РФ

"Личная точка зрения": У Путина прокомментировали информацию об изменении курса РФ
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Песков заявил, что никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения.

Политика России на украинском направлении не менялась.

Об этом заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистам, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

"Сменил курс по Украине": один из помощников Путина покидает Кремль

Ранее в субботу политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков в свою очередь заявил, что никаких указов президента об отставке Суркова нет. "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Кремль, Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков.
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