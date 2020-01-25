"Личная точка зрения": У Путина прокомментировали информацию об изменении курса РФ

Песков заявил, что никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения.

Политика России на украинском направлении не менялась.

Об этом заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистам, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Ранее в субботу политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков в свою очередь заявил, что никаких указов президента об отставке Суркова нет. "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ.