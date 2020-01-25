"Сменил курс по Украине": один из помощников Путина покидает Кремль

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента РФ Владимира Путина.

Владислав Сурков, занимавший должность советника президента РФ Владимира Путина, покинул российскую госслужбу.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на телеграмм канал директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, который является приближенным к Суркову.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал Чеснаков.

По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым за "смену курса на украинском направлении".

По данным главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак.