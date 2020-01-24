У Путина прокомментировали заявления о его вероятной встрече с Зеленским

Планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в "нормандском формате" пока нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.
"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.
Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".
"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал Песков.