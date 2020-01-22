Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Новости Украины:Зеленский подтвердил, что возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Про вероятность этой встречи (с Путиным – ред.) - может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский в среду в Давосе.

Также перед отбытием в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины проинформировал, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

Напомним, ранее в ОПУ заявили, что у президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Киев подал запрос на встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле.