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В Кремле говорят, что получили запрос от Зеленского на встречу с Путиным

В Кремле говорят, что получили запрос от Зеленского на встречу с Путиным
17:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Представитель президента Владимира Путина говорит, что к ним поступил запрос на встречу между Владимиром Зеленским о Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что из Киев подал запрос на встречу Владимира Зеленског с Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сообщают СМИ.

"Запросы поступали, в том числе от президента Зеленского. Никто никому не отказывал, но с учетом графика длительные контакты вряд ли возможны", - сказал Ушаков.

По его словам, визит Путина в Израиль было решено сократить через формирование нового российского правительства из запланированного двухдневного - 22-го и 23 января, в однодневного - только 23-го.

Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным

В то же время в Офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский в рамках визита в Израиль 23-24 января пока не запланирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению, если общение и произойдет, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

После участия во встрече Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе сегодня президент Украины отправится с двухдневным визитом в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.  

Напомним, Владимир Зеленский на два дня уедет в Израиль.

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Израиль, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Зеленского и Путина.
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