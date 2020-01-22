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Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным

Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В ОП пока не планируют встречу Зеленского и Путина, но не исключают такой возможности.

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - проинформировали в ОП. 

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"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - указали в Офисе президента Зеленского.

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Израиль, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ОПУ.
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