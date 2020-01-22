Президент Украины почтил память Шевченко и Грушевского (Фото)

Новости Украины:Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевскому в честь Дня соборности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским в церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины. Он выразил убеждение, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.