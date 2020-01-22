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В ЕС поздравили украинцев с Днем Соборности Украины

В ЕС поздравили украинцев с Днем Соборности Украины
10:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС в очередной раз подтвердили свою позицию касательно территориальной целостности Украины.

В Европейском Союзе поздравили украинцев с Днем соборности Украины и заверили в неизменной поддержке суверенитета страны.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в социальной сети Facebook.

"Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности! По этому важному поводу ЕС напоминает о своей неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили европейские дипломаты.

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В Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (Злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.

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ЕС, Европейский союз, День Соборности Украины.
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