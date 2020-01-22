Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины (Видео)

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины, сообщил сайт главы украинского государства.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны…", - говорится в видеообращении президента.

"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины! - добавил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что "ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии".

"Есть еще ценности. Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желания экономического благополучия и процветания. Желания быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу", - подытожил президент Украины.