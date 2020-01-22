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Украинцы отмечают День Соборности

Украинцы отмечают День Соборности
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Украине сегодня, 22 января, празднуют День Соборности.

Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Этот праздник официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако в 2014 году указом Президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

В украинском национальном календаре дата 22 января занимает одно из ведущих мест. Так, именно 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Через год, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Объединения (Злуки) украинских земель в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств - УНР и ЗУНР, которые возникли на обломках Российской и Австро-Венгерской империй, - в единое соборное Украинское государство. В тексте Акта Объединения (Злуки) утверждалось: "Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года

Однако объединение Украины состоялось чисто символически: уже через несколько недель после провозглашения Акта Объединения (Злуки) большевики захватили Киев, позднее поляки оккупировали Восточную Галичину, а Чехословакия - Закарпатье.

Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г.Хуст), в то время - автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины со всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Ярким проявлением единства, стремления украинского народа к свободе, стала "живая цепь", организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Объединения (Злуки). Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

С тех пор в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа, а День Соборности сейчас отмечается на государственном уровне уже каждый год.

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Праздник, День Соборности Украины, День Соборности, 22 января.
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