Гончарук в День Соборности: Мы - одна большая семья

Новости Украины:Премьер-министр поздравил украинцев с Днем Соборности.

Сила украинцев заключается в их единстве.

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Ровно 101 год назад был провозглашен Акт Соединения. Это день, когда Украинский и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единую Соборную Украинскую державу", - напомнил премьер.

Гончарук отметил, что единство народа, его идей и стремлений является залогом успеха любой страны.

"Восток или запад, север или юг, все мы - одна большая семья. А в хорошей семье должны царить любовь, согласие и взаимное уважение", - считает Гончарук.

Гончарук напомнил, что сила - в единстве. А именно соборности и единства, по словам главы Кабмина, это то, чего нам иногда не хватает, чтобы стать действительно успешной страной.