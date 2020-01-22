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Гончарук в День Соборности: Мы - одна большая семья

Гончарук в День Соборности: Мы - одна большая семья
09:50 Сегодня Телеграф Фото: Telegram

Новости Украины:Премьер-министр поздравил украинцев с Днем Соборности.

Сила украинцев заключается в их единстве.

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Ровно 101 год назад был провозглашен Акт Соединения. Это день, когда Украинский и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единую Соборную Украинскую державу", - напомнил премьер.

Гончарук отметил, что единство народа, его идей и стремлений является залогом успеха любой страны.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины (Видео)

"Восток или запад, север или юг, все мы - одна большая семья. А в хорошей семье должны царить любовь, согласие и взаимное уважение", - считает Гончарук.

Гончарук напомнил, что сила - в единстве. А именно соборности и единства, по словам главы Кабмина, это то, чего нам иногда не хватает, чтобы стать действительно успешной страной.

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День Соборности Украины, День Соборности, Алексей Гончарук.
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