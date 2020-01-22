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Среда, 22.01.2020
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"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)

"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский выступил на форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что в современном мире происходит немало потрясений, одним из которых является война на востоке Украины и аннексия Российской Федерацией Крыма.

"…шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам - погибшим и тем, кто потерял дома - достаточно ли им всемирной "обеспокоенности"? Этого мало", - сказал он во время своего выступления в среду в Давосе.

В рамках визита в Швейцарию президент принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

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Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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Швейцария, Давос, Владимир Зеленский.
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