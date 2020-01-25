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Несмотря на праздники: производители медицинских масок в Китае продолжают работу

Несмотря на праздники: производители медицинских масок в Китае продолжают работу
15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Китайские компании, несмотря на праздники, производят 8 млн медицинских масок в сутки.

Компании в КНР на фоне резко возросшего спроса в настоящее время производят по 8 млн медицинских масок в день, сообщает в субботу Global Times.

По данным министерства промышленности и информации Китая, в последние дни, несмотря на праздники, в стране работают 30 компаний-производителей, попросивших своих сотрудников срочно выйти на работу.

При этом в стране в обычное, непраздничное, время, производство таких масок при необходимости может составить до 20 млн единиц в день.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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