Несмотря на праздники: производители медицинских масок в Китае продолжают работу

Новости мира:Китайские компании, несмотря на праздники, производят 8 млн медицинских масок в сутки.

Компании в КНР на фоне резко возросшего спроса в настоящее время производят по 8 млн медицинских масок в день, сообщает в субботу Global Times.

По данным министерства промышленности и информации Китая, в последние дни, несмотря на праздники, в стране работают 30 компаний-производителей, попросивших своих сотрудников срочно выйти на работу.

При этом в стране в обычное, непраздничное, время, производство таких масок при необходимости может составить до 20 млн единиц в день.

Маски активно используют в Китае для защиты от распространения опасного коронавируса, "зародившегося" в городе Ухань.