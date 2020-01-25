Коронавирус уже в России: Студентам из Китая выдвинули подозрение о заражении

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутской области, пишет УНН.
Ректорат вуза напрямую обратился к главному врачу областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева. "Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой", — отметил главврач.
Он рассказал, что у них диагностировали грипп, но для исключения подозрений на новый коронавирус их анализы отправили в Новосибирск для исследования. В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики.
Агентство ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали.
Накануне в Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус. В результате врачи поставили ему диагноз нетипированного вируса гриппа А, но отправили его анализы в Новосибирск, чтобы исключить неизвестное ранее заболевание.
Добавим, что меры спецзащиты от пневмонии нового типа коснулись 1,17 млрд жителей Китая.