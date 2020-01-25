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Коронавирус уже в России: Студентам из Китая выдвинули подозрение о заражении

Коронавирус уже в России: Студентам из Китая выдвинули подозрение о заражении
15:19 Сегодня Телеграф УНН

Как заявила администрация Иркутской области, пятеро студентов из Китая, могут стать возможной причиной распространения вируса и стоят на особом медконтроле.

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутской области, пишет УНН.

Ректорат вуза напрямую обратился к главному врачу областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева. "Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой", — отметил главврач. 

Он рассказал, что у них диагностировали грипп, но для исключения подозрений на новый коронавирус их анализы отправили в Новосибирск для исследования. В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики.

Отчаиваться рано: двух китайцев вылечили от нового вида пневмонии

Агентство ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали.

Накануне в Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус. В результате врачи поставили ему диагноз нетипированного вируса гриппа А, но отправили его анализы в Новосибирск, чтобы исключить неизвестное ранее заболевание.

Добавим, что меры спецзащиты от пневмонии нового типа коснулись 1,17 млрд жителей Китая.

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Китай, Россия, Иркутск, Заражение, Коронавирус.
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