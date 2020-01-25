Эпидемия в Китае: власти Гонконга объявили ЧС

Новости мира:Власти Гонконга закрывают школы на фоне распространения нового коронавируса в Китае.

Власти Гонконга объявили чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, школы в регионе закроют на более чем две недели.

Об этом сообщает AP.

"Руководитель Гонконга Керри Лам заявила, что ее правительство объявило вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией и закроет начальные и средние школы на более чем две недели после Нового года. Учебные заведения снова откроются 17 февраля", - говорится в сообщении.

Керри Лам добавила, что прямые авиарейсы и поезда из города Ухань не будут следовать в регион.

Как сообщалось, в Китае 1 287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай имел летальный исход. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Непале, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.