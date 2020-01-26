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Плита вместо гриля: в Южной Корее взорвался мотель, есть погибшие

Плита вместо гриля: в Южной Корее взорвался мотель, есть погибшие
16:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В мотеле на востоке Южной Корее произошел взрыв, есть погибшие.

В результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи погибли четыре человека, еще пятеро травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Четыре человека погибли, а пятеро других получили ранения в субботу в результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на втором этаже мотеля, где семь гостей использовали газовую плиту для гриля мяса.

Отмечается, что четыре человека внутри комнаты погибли, а остальные трое получили серьезные ранения. Взрыв также нанес незначительные ранения двум гостям, которые находились в разных помещениях.

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Сообщается, что чиновники расследовали причину взрыва. Министерство внутренних дел и безопасности заявило, что взрыв мог быть вызван утечкой газа.

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Газ, Южная Корея, Взрыв.
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