ВС Афганистана нанесли мощный удар по позициям талибов: десятки погибших

Новости мира:В Афганистане правительственные войска атаковали позиции Талибана.

Вооруженные силы Афганистана провели наземные и воздушные атаки на позиции экстремистской группировки "Талибан", в результате чего погиб 51 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Министерство обороны Афганистана заявило в воскресенье, что правительственные силы провели 13 наземных операций и 12 воздушных ударов в девяти провинциях, добавив, что 51 террорист был убит, 13 ранены и 6 арестовано", - говорится в сообщении.

Местные чиновники в северной провинции Балх заявили, что по меньшей мере три женщины и четверо детей были убиты во время воздушных ударов, что вызвало протесты перед офисом губернатора провинции.

Так, талибы заявили, что совершили еще две атаки на позиции афганских войск.

Кроме того, представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что в ночь на 25 января в результате атаки на контрольно-пропускные пункты войск Афганистана в Кундузе 10 военных погибли и 3 получили ранения.