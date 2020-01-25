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Атака талибов на вертолет с украинцами: детали

Атака талибов на вертолет с украинцами: детали
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8".

Молдавский вертолет "Ми-8", который был серьезно поврежден в субботу в Афганистане, был атакован уже на земле, а не во время полета, сообщил Орган гражданской авиации Молдовы.

Согласно сообщению, в вертолет, находящийся на земле, попала граната, выпущенная из гранатомета РПГ. Инцидент произошел в населенном пункте Каяки, в афганской провинции Гильменд. Вертолет выполнял гуманитарную миссию по транспортировке продовольствия.

"На борту находились три члена экипажа. В результате были легко ранены командир экипажа и инженер-механик - оба граждане Украины. Второй пилот, гражданин Молдовы, не пострадал. Все члены экипажа сели на другой молдавский вертолет с молдавским экипажем, который доставил всех пострадавших в больницу. После оказания первой медицинской помощи их выписали из больницы, их жизнь и здоровье вне опасности", - отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

По словам пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдовы Ирины Бодоликэ, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами.

Тем временем некоторые молдавские СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов. В интернете опубликованы фотографии сбитого вертолета, он сильно поврежден.

СМИ: В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту

Ранее в субботу Министерство обороны Афганистана подтвердило факт аварийной посадки вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели.

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Украина, Молдова, Афганистан, Талибан.
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