СМИ: В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту

Новости мира:В Афганистане был сбит молдавский вертолет с украинскими пилотами.

Вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел в субботу в афганской провинции Гильменд.

По ее словам, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами. В аварийном состоянии вертолет сумел приземлиться, экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.

По предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа - граждане Украины, сообщила собеседник агентства.

По данным Органа гражданской авиации Молдавии, молдавских пилотов в вертолете не было.

Тем временем некоторые молдавские СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов. В интернете опубликованы фотографии сбитого вертолета, он сильно поврежден.

Талибы подбили вертолет Ми-8 афганской армии. pic.twitter.com/kk8N27i1o4 — Lost Armour (@lostarmour) January 25, 2020

Ранее в субботу Министерство обороны Афганистана подтвердило факт аварийной посадки вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели.

"Сегодня в 12:00 на территории уезда Каджаки провинции Гильменд совершил экстренную аварийную посадку военный вертолет МИ-17, никто из пассажиров вертолета не пострадал. Министерство обороны изучает обстоятельства произошедшего" - говорится в официальном заявлении военного ведомства Афганистана.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака, что вертолет афганской национальной армии был подбит ракетой при приземлении, четверо военнослужащих получили ранения.