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СМИ: В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту

СМИ: В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Афганистане был сбит молдавский вертолет с украинскими пилотами.

Вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел в субботу в афганской провинции Гильменд.

По ее словам, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами. В аварийном состоянии вертолет сумел приземлиться, экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.

По предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа - граждане Украины, сообщила собеседник агентства.

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По данным Органа гражданской авиации Молдавии, молдавских пилотов в вертолете не было.

Тем временем некоторые молдавские СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов. В интернете опубликованы фотографии сбитого вертолета, он сильно поврежден.

 

Ранее в субботу Министерство обороны Афганистана подтвердило факт аварийной посадки вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели.

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"Сегодня в 12:00 на территории уезда Каджаки провинции Гильменд совершил экстренную аварийную посадку военный вертолет МИ-17, никто из пассажиров вертолета не пострадал. Министерство обороны изучает обстоятельства произошедшего" - говорится в официальном заявлении военного ведомства Афганистана.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака, что вертолет афганской национальной армии был подбит ракетой при приземлении, четверо военнослужащих получили ранения.

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Молдова, Афганистан, Талибан, Ирина Бодоликэ.
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