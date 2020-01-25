Внезапный взрыв: В Перу сообщили о новых жертвах бензовоза (Фото)

Новости мира:Как заявляют власти Перу, количество жертв от взорвавшегося транспортного средства возросло до восьми.

Количество погибших в результате взрыва бензовоза в густонаселенном районе столицы Перу, произошедшего в четверг, возросло до восьми.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местных медиков

Бензовоз врезался в автостанцию и взорвался, вызвав пожар и десятки раненых, многие из которых до сих пор остаются в лечебных учреждениях с сильными ожогами.

"Более 40 наших сограждан до сих пор борются за свои жизни", - сказала министр здравоохранения Перу Элизабет Гиностроза.

Сейчас полиция проводит расследование и пытается установить, был ли грузовик оборудован специальными предохранителями для перевозки взрывоопасных веществ и имел его обслуживающий персонал необходимые навыки обращения с такими грузами.

Водитель бензовоза тоже пострадал в инциденте, однако ему удалось выжить и сейчас мужчина проходит лечение под наблюдением правоохранителей.