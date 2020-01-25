Разрушительное нападение: В Африке сообщили подробности нашествия саранчи (Фото)

ООН призвала оказать международную помощь странам Восточной Африки в борьбе с огромными стаями пустынной саранчи, которая уничтожает растительность в регионе.
Об этом сообщает ВВС.
Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призвал помочь предотвратить любой угрозе продовольственной безопасности, недоедания".
Эфиопия, Кения и Сомали борются с "беспрецедентными" и "разрушительными" стаями насекомых, сообщает FAO.
Агентство опасается, что численность саранчи может увеличиться в 500 раз до июня.
Издание отмечает, что Эфиопия и Сомали в течение 25 лет не сталкивались с угрозой такого масштаба, а Кения не видела такой угрозы от саранчи в течение 70 лет.
Южный Судан и Уганда также подвергаются риску, если стаи будут продолжать расти и распространяться.