"Уханьская" эпидемия: Тайвань предлагает помощь Китаю

Новости мира:Тайвань предлагает помощь КНР в борьбе с уханьским коронавирусом.

Вице-президент Тайваня Цай Уильям Лай в воскресенье, 26 января, предложил помощь Китаю в борьбе с новой вспышкой коронавируса на фоне усиления ограничения для посетителей из Китая, чтобы предотвратить его распространение. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Тайвань имеет тесные экономические и культурные связи с Китаем и до сих пор сообщал о четырех случаях вируса, который начался в центральном китайском городе Ухань в провинции Хубэй и где было наибольшее колличетсво зафиксированных из 56 смертей (57 смертей - ред.) на сегодняшний день. Но политические отношения все еще напряжены", - говорится в сообщении.

В этом месяце президент Тайваня Цай Инвэнь победила на досрочных выборах после кампании на основе идеологии противостояния Китаю и защиты свободы Тайваня. Однако, на своей странице в Facebook вице-президент Цай Уильям Лай заявил, что и на Тайване, и в Китае есть общие враги, "включая инфекционные заболевания и катастрофы".

Лай заявил, что распространение коронавируса в Китае является возможностью для сотрудничества, призывая Пекин иметь "открытое отношение" к принятию международной помощи.

"Тайвань обязан принять участие и помочь Китаю в решении этой серьезной эпидемии, чтобы не дать ей продолжать распространяться, и чтобы больные могли получить соответствующее лечение, чтобы получить помощь", - добавил он, не уточнив конкретных путей возможной помощи.

По последним данным, количество подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.