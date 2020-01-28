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ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из Уханя

ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из Уханя
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава ВОЗ выступает против эвакуации иностранцев из города Ухань

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения нового типа коронавируса.

"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации, который считает не нужным "слишком остро реагировать".

Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

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Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 скончались. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии и Франции.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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