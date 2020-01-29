Новости мира:В Таджикистане в возрасте 126 лет умерла долгожительница Фатима Мирзокулова.

В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире. Об этом сообщила администрация Аштского района республики.

По данным государственного паспорта, она родилась в конце XIX века – 13 марта 1893 года, сообщает Daily Mail.

По словам родственников, Фатима Мирзокулова умерла еще 25 января. Ее похоронили в родном селе Дахана Аштского района, где она жила.

Жительница Аштского района Фотима Мирзокулова скончалась на 127 году жизни. Она была зарегистрирована, как самая старая женщина в мире. Отмечается, что ее возраст подтверждает ее паспорт, но о других документах не сообщается.

В паспорте указано, что Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года. Женщина дважды была замужем и имеет восьмерых детей. Кроме того, у жительницы Таджикистана более 200 внуков, правнуков и праправнуков.

Мирзокулова жила на протяжении трех веков и в трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане.