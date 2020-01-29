Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире

В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
19:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Таджикистане в возрасте 126 лет умерла долгожительница Фатима Мирзокулова.

В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире. Об этом сообщила администрация Аштского района республики.

По данным государственного паспорта, она родилась в конце XIX века – 13 марта 1893 года, сообщает Daily Mail.

По словам родственников, Фатима Мирзокулова умерла еще 25 января. Ее похоронили в родном селе Дахана Аштского района, где она жила.

Жительница Аштского района Фотима Мирзокулова скончалась на 127 году жизни. Она была зарегистрирована, как самая старая женщина в мире. Отмечается, что ее возраст подтверждает ее паспорт, но о других документах не сообщается.

В паспорте указано, что Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года. Женщина дважды была замужем и имеет восьмерых детей. Кроме того, у жительницы Таджикистана более 200 внуков, правнуков и праправнуков.

Долгожители Украины: их уже больше 1 тысячи

Мирзокулова жила на протяжении трех веков и в трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таджикистан, Долгожители, Старейшая жительница планеты, Фатима Мирзокулова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь