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Долгожители Украины: их уже больше 1 тысячи

Долгожители Украины: их уже больше 1 тысячи
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине на сегодня насчитывается более 1 тысячи пенсионеров в возрасте свыше 100 лет.

В Украине сегодня насчитывается более 1 тысячи пенсионеров старше 100 лет.

Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.

По данным пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн.

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Предыдущий Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривен. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 млрд грн.

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Верховная Рада, Украина, Пожилые люди, ПФУ, Пенсионеры, Долгожители.
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