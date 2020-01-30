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Четверг, 30.01.2020
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Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовится к противодействию инфекции

Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовится к противодействию инфекции
20:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В ВОЗ призвали все страны мира подготовится к противодействиям нового вида коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира готовиться противодействия новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ВОЗ.

В ВОЗ обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу, и призывают немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия распространению вируса.

В частности, в ВОЗ просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Также все государства, включая те, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для выявления и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

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Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.

Всемирная организация здравоохранения призвала поддерживать ее и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщалось ранее, количество подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавируса 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152. Как следует из информационных сообщений, опубликованных в четверг комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР, количество летальных случаев достигла 171.

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Китай, ВОЗ, Заболевание, Ухань, Коронавирус.
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