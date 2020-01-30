Коронавирус в Китае: Власти заявили об увеличении зараженных до 8,1 тыс человек

Новости мира:В Китае число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8,1 тыс человек.

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152. Как следует из информационных сообщений, опубликованных в четверг комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов достигло 171, пишет УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.

В отношении еще более чем 12 тысяч жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом.

По последним данным, более половины числа инфицированных (4,9 тысяч случаев, в том числе 162 смерти) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является очагом распространения эпидемии. Далее по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (428 зараженных), Гуандун (354), Хэнань (278), Хунань (277) и Аньхой (200). В Пекине подтверждено 114 случаев заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз подтвержден у 112 жителей.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Помимо Китая, новый вирус выявлен в 18 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания национальной чрезвычайной ситуацией и направила в КНР специалистов.

Как сообщалось ранее, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.