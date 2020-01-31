Коронавирус: Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев

Новости мира:В Японии сегодня, 31 января, подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом, вспышка которого произошла в китайском Ухане.

Япония в рамках борьбы с коронавирусом может отказать во въезде иностранцам в случае подозрения на наличие у них инфекции, предупреждает посольство РФ в Токио.

"Обращаем внимание российских туристов, что в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции нового типа японские власти предпринимают экстренные меры по предупреждению ее проникновения на территорию страны. Объявлено, что иностранцам может быть отказано во въезде при наличии оснований подозревать у них признаки заражения указанной инфекцией", - говорится в сообщении на странице посольства.

Кроме того, в пунктах пропуска через японскую границу организованы медицинские посты для осмотра тех, у кого диагностированы видимые признаки острых респираторных заболеваний, отмечают в дипмиссии.

"Просим учитывать ужесточение подходов местных властей к въезду на территорию страны при планировании поездок в Японию", - добавили в посольстве.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, в ВОЗ не рекомендуют ограничивать передвижение людей из-за вспышки вируса.