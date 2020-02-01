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Новый тип коронавируса: В китайском Хубэе обустроили более 70 новых медучреждений

Новый тип коронавируса: В китайском Хубэе обустроили более 70 новых медучреждений
05:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В китайской провинции Хубэй оборудованы более 70 новых медицинских учреждений.

В сельской местности китайской провинции Хубэй построены и оборудованы более 70 медицинских учреждений с целью усиления борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию провинции.

"Более 70 новых медицинских учреждений присоединились к борьбе против новой эпидемии коронавируса в сельской местности центральной провинции Хубэй в Китае", - говорится в публикации.

Как отмечается, некоторые больницы были переоборудованы и расширены, остальные построили с нуля.

Такие меры призваны усилить контроль за распространением вирусного заболевания в сельских районах провинции, которая пострадала больше всех из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом.

Местные власти также проводит просветительскую работу среди сельского населения с целью распространения информации о заболевании и необходимых профилактических мероприятиях.

Планируется измерять и фиксировать температуру тела жителей, которые ежедневно возвращаются в сельские районы.

Недавно сообщалось, что в Китае вблизи Уханя открыли больницу для больных коронавирусом на 1000 коек, которую обустроили за 48 часов.

Кроме этого, еще одну больницу сооружают в самом Ухане, власти установили крайний срок сдачи здания 3 февраля.

Напоминаем, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Количество больных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, умерли 213 человек. Заболевание распространилось на 22 страны мира.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции2019-nCoV в Украине, однако они не подтвердились.

43 авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за стремительного распространения коронавируса.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, Болезнь, Вирус, Хубэй, Коронавирус.
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