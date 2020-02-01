Разрешение получено: Власти Китая ответили на запрос Украины об эвакуации своих граждан из Уханя

Новости мира:В Китае посольство Украины получило согласие на эвакуацию украинских граждан из города Ухань.

Посольство Украины в Китайской Народной Республике получило предварительное согласие Министерства иностранных дел КНР на эвакуацию чартерным авиарейсом украинских граждан из города Ухань, который стал эпицентром распространения нового смертельного коронавируса. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в посольстве.

"Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, отоносительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", - сообщили в посольстве.

В контексте эвакуации, дипломаты уточнили, что посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР.

"Подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата посольством 27 января 2020 года", - рассказали в посольстве.

Как сообщалось ранее, накануне Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.