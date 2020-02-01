Военным самолетом: Россия собирается эвакуировать своих граждан из Китая

РФ собирается эвакуировать своих граждан из Китая военными самолетами.

Самолеты ВКС РФ - одного из трех видов вооруженных сил Российской Федерации - будут привлечены к эвакуации россиян из Китая. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - сказал Песков.

Ранее в субботу посольство РФ в Китае сообщило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019 nCoV.

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане. "Посольством установлена связь с 186 соотечественниками (гражданами РФ - ред.). О порядке и эвакуации будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.

Накануне в России обнаружены первые два случая заражения новым коронавирусом.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Число жертв коронавируса в Китае достигло уже 258 человек.