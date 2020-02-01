Запрет на въезд: туристы с Китая не смогут попасть в Австралию

Новости мира:Правительство Австралии закрыло границы для туристов, побывавших в Китае.

С сегодняшнего дня Австралия закрыла границы для всех туристов, ранее побывавших в Китае, которые не являются гражданами Австралии.

Об этом сообщает The Guardian.

С 1 февраля в страну не будут пускать туристов, пребывавших на материковой части Китая и не являющихся гражданами Австралии. Вернувшимся домой австралийцам придется две недели пробыть в карантине.

Как сообщалось, ранее об аналогичных мерах заявило правительство США. Со 2 февраля США не будут пускать в страну туристов, которые вылетели из Китая. Вернувшиеся домой американцы, которые в течение последних 14 дней находились в провинции Хубэй в Китае, будут помещены в карантин на две недели.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случаев заражения «китайским» коронавирусом. Зафиксированы 259 случаев смерти.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах - Тайланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.