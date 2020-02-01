В Японии ищут "спасение" от китайского коронавируса

Новости мира:Японские ученые разрабатывают вакцину от смертельного коронавируса.

Ученые Национального института инфекционных заболеваний в Японии смогли культивировать и изолировать новый коронавирус для дальнейшей разработки вакцины.

Об этом сообщает The Japan Times.

"В пятницу Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что им удалось культивировать и изолировать новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Ученые смогли изолировать коронавирус от жителя Японии с подтвержденным заболеванием.

Используя изолированный вирус, институт начнет работу по разработке вакцины и препарата против коронавируса.

Кроме того, институт предложит изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются обнаружить механизм заражения и исследовать токсичность коронавируса.

По данным института, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с теми, что обнародовало правительство Китая.