Смертельный китайский коронавирус: количество погибших близится к 300

Новости мира:Опасным коронавирусом, который впервые обнаружили в провинции Хубей, заразилось уже более 11 тысяч человек.

Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились.

Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", − говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 80 человек, в Европе – 19, в Северной Америке – десять, в Австралии – девять, в других регионах мира – четыре человека.