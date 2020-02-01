Данилов: В Ухане остаются более 50 украинцев

Новости Украины:Из очага эпидемии китайского коронавируса до сих пор не могут выехать более 50 украинцев.

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец.

Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера на телеканале Украина.

Как подчеркнул Данилов, украинцы не могут покинуть город, потому что он заблокирован войсками.

"Мы понимаем общее число людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухане - ред.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают", − указал Данилов.

Также он напомнил, что утром 31 января из Китая прилетел самолет, на борту которого находились 257 пассажиров, среди которых 249 украинцев.

По словам секретаря СНБО, все прибывшие находятся под контролем специалистов.

"Я могу сообщить, что сегодня прилетел самолет из КНР по рейсу Санья-Киев в 10.59. 257 человек было на борту. Из них было шесть граждан Беларуси, один гражданин Сингапура, один гражданин РФ и 249 граждан Украины. Все они у нас на учете, мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает из зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", − подчеркнул Данилов.