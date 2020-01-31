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Данилов о принятии мер против коронавируса: Пока что неуместно

Данилов о принятии мер против коронавируса: Пока что неуместно
22:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:В СНБО считают, что пока нет необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что пока нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины из-за "уханьского" коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу, отвечая на вопрос о том, не должна ли Украина предпринимать более серьезные меры в связи с коронавирусом, Данилов сказал: "Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры".

Данилов указал, что непосредственно в городе Ухане, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты (на территории Уханьского института вирусологии – ред.).

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"Поэтому китайцы сегодня понимают намного, может быть, больше других, и они принимают такие меры. Они сегодня локализировали полностью все эти города, по имеющейся информации, локализировано 8 таких городов, из которых выехать невозможно", - отметил он.

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Китай, СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов.
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