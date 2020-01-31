"Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая

Новости Украины:Гончарук ожидает от МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организации эвакуации граждан Украины из Китая из-за коронавируса.

Министерство иностранных дел Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Министерство инфраструктуры Украины должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за распространения там нового коронавируса, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В своем телеграм-канале в пятницу вечером премьер написал, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом.

"Но мы готовы к любым сценариям. На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - подчеркнул Гончарук.

Глава правительства заявил, что поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая, а также оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением Минздрава, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств.

"Председателя ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне. Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", - добавил Гончарук.