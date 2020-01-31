Прямиком из эпицентра: Самолет с эвакуированными французами из Уханя приземлился в Марселе

Новости мира:В Марселе приземлился самолет с 200 эвакуироваными французами из китайского Уханя.

В пятницу около Марселя приземлился самолет с 200 французскими гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, эпицентра вспышки нового смертельного коронавируса, передает AFP.

Как сообщают журналисты, пассажиры, которые будут помещены в карантин на две недели, аплодировали, когда самолет приземлился на военной базе Истр.

Ни один из них не продемонстрировал никаких симптомов вируса.

Эвакуированным дали маски для лица, которые они регулярно меняли в течение 12-часового полета после дезинфекции рук. Их сопровождала медицинская бригада.

В течение следующих двух недель они будут проверяться на наличие каких-либо симптомов вируса.

Ранее сегодня самолёт с эвакуированными гражданами Великобритании и ЕС вернулся из Уханя.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.