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Прямиком из эпицентра: Самолет с эвакуированными французами из Уханя приземлился в Марселе

Прямиком из эпицентра: Самолет с эвакуированными французами из Уханя приземлился в Марселе
17:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Марселе приземлился самолет с 200 эвакуироваными французами из китайского Уханя.

В пятницу около Марселя приземлился самолет с 200 французскими гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, эпицентра вспышки нового смертельного коронавируса, передает AFP. 

Как сообщают журналисты, пассажиры, которые будут помещены в карантин на две недели, аплодировали, когда самолет приземлился на военной базе Истр.

Ни один из них не продемонстрировал никаких симптомов вируса.

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Эвакуированным дали маски для лица, которые они регулярно меняли в течение 12-часового полета после дезинфекции рук. Их сопровождала медицинская бригада.

В течение следующих двух недель они будут проверяться на наличие каких-либо симптомов вируса. 

Ранее сегодня самолёт с эвакуированными гражданами Великобритании и ЕС вернулся из Уханя.

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Все по теме:

Китай, Франция, Марсель, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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