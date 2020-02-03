Рынок обвалился: Индексы резко снизились, после начала торгов на бирже Китая

Новости мира:Китайский фондовый рынок обвалился после новогоднего перерыва.

В Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы. 3 февраля индексы резко упали на фоне вспышки коронавируса нового типа, показав наиболее резкое снижение с 2015 года, сообщает Bloomberg.

"Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9,1%. Цена более 2600 акций упала на 10%, курс юаня ослаб более чем на 1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходность государственных китайских облигаций наиболее активно торгуемых на бирже, упала до минимума с 2014 года. Цены на нефть, медь и пальмовое масло снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита. Также падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний.

Как сообщалось ранее, количество жертв коронавируса в Китае возросло до 361.

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. На сегодня известно также об около 150 случаях заражения коронавирусом за пределами Китая.