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Рынок обвалился: Индексы резко снизились, после начала торгов на бирже Китая

Рынок обвалился: Индексы резко снизились, после начала торгов на бирже Китая
10:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:Китайский фондовый рынок обвалился после новогоднего перерыва.

В Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы. 3 февраля индексы резко упали на фоне вспышки коронавируса нового типа, показав наиболее резкое снижение с 2015 года, сообщает Bloomberg.

"Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9,1%. Цена более 2600 акций упала на 10%, курс юаня ослаб более чем на 1%", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что доходность государственных китайских облигаций наиболее активно торгуемых на бирже, упала до минимума с 2014 года. Цены на нефть, медь и пальмовое масло снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита. Также падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний.

Сохраняйте спокойствие: ВОЗ не рекомендует вводить ограничения из-за коронавируса

Как сообщалось ранее, количество жертв коронавируса в Китае возросло до 361.

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. На сегодня известно также об около 150 случаях заражения коронавирусом за пределами Китая.

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Китай, Биржа, Финансы, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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