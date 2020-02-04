Китай согласился на помощь от США в борьбе с новым коронавирусом

Новости мира:Китай решил разрешить въезд американским экспертам под мандат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы те помогли в борьбе с коронавирусом, что уже унес жизни более 360 человек.

Правительство Китая позволило американським экспертам по здравоохранению прибыть в страну для помощи в борьбе с коронавирусом, поскольку количество случаев заражения и смерти продолжает расти.

Эксперты будут работать под мандатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNA.

"Междисциплинарная миссия международных экспертов (в которую входят представители США - ред.) прибудет в Китай, возможно, на этой неделе. И Китай, и ВОЗ согласились с этой миссией", - заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

По его словам, миссия будет заниматься расследованием вспышки коронавируса в стране, о чем договорились ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус и президент Китая Си Цзиньпин.

Международные эксперты будут иметь большой диапазон специализаций, включая эпидемиологию, лаборатории, исследования и разработки. Они будут сотрудничать с китайскими коллегами, чтобы помочь управлять глобальными усилиями по реагированию на инфекцию.

Перед этим китайские власти обвинили США в распространении страха в отношении вируса из-за решения Штатов эвакуировать своих граждан и ограничить полеты.

Как сообщалось, за минувшие сутки количество умерших от коронавируса возросло до 425 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа достигло 20 438.

В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписали 632 человека.

По информации Vatican News, Ватикан направил в Китай сотни тысяч респираторов для помощи стране в борьбе с эпидемией коронавируса.

Респираторы направят в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, наиболее пострадавших от коронавируса.

3 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил распоряжение "О мерах по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV" и проект "Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных коронавирусом 2019-nCoV" .

По данным Минздрава, в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса нового типа.