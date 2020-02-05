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В ловушке: В Японии на борту зараженного вирусом судне находятся не менее 20 украинцев

В ловушке: В Японии на борту зараженного вирусом судне находятся не менее 20 украинцев
16:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Японии на заблокированном из-за коронавируса круизном судне, находятся не менее чем 20 Украинских граждан.

По меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV, сообщает "Радио Свобода", которое приводит слова одного из пассажиров заблокированного круизного лайнера. 

"По словам собеседника Радио Свобода, корабль отправили на карантин на 14 дней. Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются", — указано в сообщении СМИ. 

Сейчас в Министерстве иностранных дел Украины пока не предоставили информации о наличии граждан Украины на борту лайнера, где обнаружили новую инфекцию.

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Как сообщалось ранее, по данным профильного ресурса Marine Traffic — лайнер сейчас стоит "на якоре" в море у Йокогамы.

Ранее Министерство иностранных дел Японии сообщило, что на борту круизного лайнера Diamond Princess среди 2 666 пассажиров и 1 045 членов команды находились граждане 56 стран. 

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якоре рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту.

Врачи обнаружили 273 человека, которые либо контактировали с зараженным гражданином КНР, или имели симптомы пневмонии. В настоящее время известны результаты анализов 31 из них: у 10 подтвержден коронавирус — это граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. Все они эвакуированы катерами береговой охраны на берег и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

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Все по теме:

Украина, Китай, Япония, Судно, Корабль, Заболевание, Круизный лайнер, Заражение, Коронавирус.
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