Скачать
Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты

Коронавирус у новорожденных: В Китае зафиксировали первый случай заражения у беременной

Коронавирус у новорожденных: В Китае зафиксировали первый случай заражения у беременной
16:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Китае медики зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди новорожденных детей.

Два случая заражения новорожденных новым коронавирусом зафиксированы в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Согласно заявлению детской больницы города, медики предполагают, что заболевание может передаваться от инфицированной матери к ребенку во время беременности, пишет издание South China Morning Post.

"Детская больница города Ухань подтвердила два случая заражения коронавирусом новорожденных, самому младшему из которых 30 часов. Врачи рассматривают вероятность вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку (при которой формируются врожденные заболевания)", — говорится в сообщении. 

Из заявления медучрежения следует, что один из заболевших родился 2 февраля 2020 года от зараженной матери. Спустя 30 часов у него взяли анализ на присутствие в крови нуклеиновой кислоты коронавируса, он оказался положительный. Новорожденный был помещен в детскую больницу, его состояние стабильно, температура нормальная, однако наблюдаются такие симптомы как отдышка и незначительные нарушения функции печени. 

Распространитель коронавируса: В Китае задержали мужчину скрывшего свою болезнь и заразившего 7 человек

Второй ребенок родился 13 января и изначально был здоров. 26 января диагноз пневмонии нового типа подтвердился у его матери, 29 января у новорожденного появился кашель, рвота и повышенная температура, 31 января он был доставлен в детскую больницу города Ухань, где ему подтвердили заражение коронавирусом. Как отмечается, его состояние стабильное 900.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Беременность, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Министрам урезали зарплаты и премии
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
&quot;Книжный Арсенал 2020&quot;: заявлено рекордное количество заявок
"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь