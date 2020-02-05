Коронавирус у новорожденных: В Китае зафиксировали первый случай заражения у беременной

Новости мира:В Китае медики зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди новорожденных детей.

Два случая заражения новорожденных новым коронавирусом зафиксированы в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Согласно заявлению детской больницы города, медики предполагают, что заболевание может передаваться от инфицированной матери к ребенку во время беременности, пишет издание South China Morning Post.

"Детская больница города Ухань подтвердила два случая заражения коронавирусом новорожденных, самому младшему из которых 30 часов. Врачи рассматривают вероятность вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку (при которой формируются врожденные заболевания)", — говорится в сообщении.

Из заявления медучрежения следует, что один из заболевших родился 2 февраля 2020 года от зараженной матери. Спустя 30 часов у него взяли анализ на присутствие в крови нуклеиновой кислоты коронавируса, он оказался положительный. Новорожденный был помещен в детскую больницу, его состояние стабильно, температура нормальная, однако наблюдаются такие симптомы как отдышка и незначительные нарушения функции печени.

Второй ребенок родился 13 января и изначально был здоров. 26 января диагноз пневмонии нового типа подтвердился у его матери, 29 января у новорожденного появился кашель, рвота и повышенная температура, 31 января он был доставлен в детскую больницу города Ухань, где ему подтвердили заражение коронавирусом. Как отмечается, его состояние стабильное 900.