Распространитель коронавируса: В Китае задержали мужчину скрывшего свою болезнь и заразившего 7 человек

Новости мира:В Китае полиция задержала мужчину, который скрыл свою болезнь и заразил 7 человек.

Полиция КНР задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

Как сообщает издание, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тысяч гостей.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Издание не сообщает, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Более 4 тысяч человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Ухань, административный центр провинции Хубэй, больше всех пострадал от коронавируса: в этом городе 362 человека погибли в результате пневмонии, вызываемой вирусом, и более 8 тысяч человек заразились им.