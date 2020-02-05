Скачать
Среда, 05.02.2020
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты

Распространитель коронавируса: В Китае задержали мужчину скрывшего свою болезнь и заразившего 7 человек

Распространитель коронавируса: В Китае задержали мужчину скрывшего свою болезнь и заразившего 7 человек
14:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Китае полиция задержала мужчину, который скрыл свою болезнь и заразил 7 человек.

Полиция КНР задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

Как сообщает издание, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тысяч гостей.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Издание не сообщает, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Отели Парижа подсчитывают убытки из-за отсутствия туристов с Китая

Более 4 тысяч человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Ухань, административный центр провинции Хубэй, больше всех пострадал от коронавируса: в этом городе 362 человека погибли в результате пневмонии, вызываемой вирусом, и более 8 тысяч человек заразились им.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, КНР, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 Министрам урезали зарплаты и премии
04 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
Харрисон Форд снимется в пятой части &quot;Индианы Джонса&quot;
Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь