Распространитель коронавируса: В Китае задержали мужчину скрывшего свою болезнь и заразившего 7 человек

Полиция КНР задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

Как сообщает издание, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тысяч гостей.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Издание не сообщает, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Более 4 тысяч человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Ухань, административный центр провинции Хубэй, больше всех пострадал от коронавируса: в этом городе 362 человека погибли в результате пневмонии, вызываемой вирусом, и более 8 тысяч человек заразились им.

I mentioned the unearthly quiet on this street in Wuhan, and then of course this fellow came along. Turn up the sound. The sad coda is that there was someone disabled in that bed, and the old man was using loud music to attract attention for donations. Hard to come by now. pic.twitter.com/h8jKBWrnlE

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 31, 2020