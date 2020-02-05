Город-призрак: В Китае обнародовали видео закрытого Уханя, снятые дронами (Видео)

Новости мира:В Китае обнародовали видео закрытого на карантин города Ухань, которые были сняты с помощью дронов.

Китайский город Ухань, который стал центром распространения нового смертельного коронавируса, полностью закрыли на карантин, власти строят дополнительные больницы, а напуганные жители лишний раз не решаются выходить из дома.

Мировые СМИ опубликовали сразу несколько видео с дронов, на которых показаны пустые улицы некогда оживленного города.

В частности, The New York Times показывает безлюдные улицы мегаполиса. В провинции Хубэй, где расположен город Ухань фиксируется пик смертности от коронавируса.

Болезнь здесь унесла жизни уже 479 человек.

В свою очередь, CNN в сюжете сравнил, как жил город до эпидемии коронавируса и после ее начала.

Журналисты показали как оживленные улицы, заполненые людьми и автомобилями вдруг превратились в пустые, а город-миллионник извне стал выглядеть, как город-призрак.