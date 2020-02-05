Алкогольные рекорды: Южная Корея выросла до 10 места на рынке спиртных напитков

Новости мира:Южная Корея заняла 10 место на рынке спиртных напитков в мире.

Южная Корея является десятым по величине рынком спиртных напитков в мире. В прошлом году розничные продажи алкогольных напитков в стране составили 11,3 млрд дол. Ожидается, что к 2022 году этот объем продаж спиртных напитков в розницу превысит 12,3 млрд дол. Какой алкоголь предпочитают жители Южной Кореи и сколько они на него тратят, анализировали эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады.

Так, самым популярным алкогольным напитком в Южной Корее является сожчу. Это — традиционный корейский алкогольный напиток. Объёмная доля спирта в нем может составлять от 13 % до 45 %. Сочжу изготавливается, в основном из риса, пшеницы, картофеля и тапиоки. Доля сожчу на рынке алкогольных напитков Южной Кореи составляет порядка 67%. В прошлом году продажи напитка в розницу составили 7,7 млрд дол.

Второе место в списке принадлежит виски. Речь идет о виски шотландского происхождения. В прошлом году на долю напитка приходилось 22,2% рынка крепких напитков Южной Кореи. Жители страны потратили 2,2 млрд дол., покупая напиток в розницу.

Замыкает тройку самых популярных алкогольных напитков в Южной Корее водка. Напиток занимает 2,1% рынка. В прошлом году продажи водки в розницу составили 243 млн дол.

Менее популярны в Южной Корее такие напитки, как: текила (172 млн дол.), ром (57 млн дол.), джин (51 млн дол.), коньяк (37 млн дол.).